Морозов: Мозякин построил карьеру в своей стране и лиге, но стал легендой мирового хоккея

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение Сергея Мозякина о завершении карьеры.
«Сергей Мозякин — это легенда, гениальный и талантливый игрок, который является настоящим олицетворением КХЛ с момента основания лиги. Сергей переписал множество рекордов нашего хоккея и стал одним из самых ярких игроков из Европы последнее десятилетие. Пример Сергея показателен тем, что свою карьеру можно построить в своей стране и в своей лиге, и стать настоящей легендой мирового хоккея.
Он внёс неоценимый вклад в развитие и популяризацию нашей игры, и нам грустно, что он решил завершить карьеру. Против него на льду всегда было сложно и интересно играть, а вместе с ним игра приносила только удовольствие, и я рад, что мы вместе в составе сборной смогли добиться таких важных побед для России. Лично я желаю Сергею успеха во всех его новых начинаниях», — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.
- 5 июля 2021
-
17:52
-
17:37
-
17:28
-
17:17
-
17:00
-
16:41
-
16:27
-
16:18
-
16:12
-
16:06
-
15:55
-
15:46
-
15:22
-
15:07
-
15:04
-
14:47
-
14:35
-
14:09
-
14:05
-
13:35
-
13:34
-
13:05
-
12:58
-
12:43
-
12:30
-
12:04
-
11:57
-
11:31
-
11:18
-
10:43
-
10:20
-
09:42
-
09:17
-
08:45
- 4 июля 2021
-
23:40