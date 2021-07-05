Морозов: Мозякин построил карьеру в своей стране и лиге, но стал легендой мирового хоккея

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение Сергея Мозякина о завершении карьеры.



«Сергей Мозякин — это легенда, гениальный и талантливый игрок, который является настоящим олицетворением КХЛ с момента основания лиги. Сергей переписал множество рекордов нашего хоккея и стал одним из самых ярких игроков из Европы последнее десятилетие. Пример Сергея показателен тем, что свою карьеру можно построить в своей стране и в своей лиге, и стать настоящей легендой мирового хоккея.



Он внёс неоценимый вклад в развитие и популяризацию нашей игры, и нам грустно, что он решил завершить карьеру. Против него на льду всегда было сложно и интересно играть, а вместе с ним игра приносила только удовольствие, и я рад, что мы вместе в составе сборной смогли добиться таких важных побед для России. Лично я желаю Сергею успеха во всех его новых начинаниях», — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.

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