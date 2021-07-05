СКА и «Сочи» совершили обмен игроками
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СКА и «Сочи» совершили обмен хоккеистами.
Как сообщает официальный сайт сочинского клуба, в Санкт-Петербург отправляются защитник Георгий Солянников и нападающий Владислав Курбатов, а «Сочи» получил права на 20-летнего форварда Тимура Ибрагимова и денежную компенсацию.
Солянников в прошедшем сезоне провёл 23 игры, в которых набрал 1 (1+0) очко при показателе полезности «-3». Курбатов сыграл 24 матча, в которых набрал 2 (1+1) результативных балла при общей полезности «-5».
Ибрагимов ранее выступал за «Серебряных Львов», «СКА-1946» и «СКА-Неву», а в прошлом сезоне подписал соглашение в финском ТПС, за который провёл 57 матчей и набрал 14 (8+6) очков. Также в активе нападающего четыре игры за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ в сезоне-2020/2021.
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