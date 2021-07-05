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Голкипер «Рейнджерс» Георгиев прокомментировал информацию о гибели Кивлениекса

Голкипер «Рейнджерс» Георгиев прокомментировал информацию о гибели Кивлениекса
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал трагическую смерть вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса.

«Я всегда очень сильно уважал его. Он был такого же возраста, как и я, не был выбран на драфте, но преследовал свои мечты вопреки всему вокруг. Ты вдохновил очень многих, покойся с миром, Матис», — написал Георгиев в «Инстаграме».

Ранее полиция штата Мичиган сообщила, что Кивлениекс бежал из джакузи после неудачного запуска фейерверка, после чего поскользнулся, упал и ударился головой о бетон. «Коламбус» в официальном заявлении сообщил, что голкипер погиб из-за травмы головы и падения.

В этом сезоне Кивлениекс принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.

Также он сыграл два матча в НХЛ за «Коламбус», одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40.

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