«Никогда не знаешь, когда ты понадобишься». Хранитель Кубка Стэнли опубликовал фото трофея

Хранитель Кубка Стэнли Филипп Притчард поделился фотографией трофея в кровати.



«Подумал, что мне лучше немного поспать, пока я могу. Никогда не знаешь, когда ты понадобишься», — написал Притчард в «Твиттере» от лица кубка.

Напомним, действующим обладателем титула чемпиона НХЛ является «Тампа-Бэй Лайтнинг», в финальной серии сезона-2019/2020 переигравшая «Даллас Старз» со счётом 4-2. «Молнии» могут выиграть второй трофей подряд в случае, если окажутся сильнее «Монреаля» в нынешнем финале Кубка Стэнли. В настоящий момент счёт в серии — 3-0 в пользу «Лайтнинг».



Четвёртая игра финала Кубка Стэнли состоится завтра, 6 июля, в Монреале, в «Белл-центре». Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.