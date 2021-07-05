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Киллорн может принять участие в 4-й игре с «Монреалем». Он пропустил предыдущие два матча

Киллорн может принять участие в 4-й игре с «Монреалем». Он пропустил предыдущие два матча
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн может принять участие в четвёртой игре финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3-0).

Как сообщает в «твиттере» журналист Крис Джонстон, главный тренер «молний» Джон Купер сообщил, что форвард проведёт утреннюю раскатку с командой. Наставник добавил, что Киллорн «определённо приближается» к возвращению в состав, и решение об участии будет принято непосредственно перед матчем.

Напомним, нападающий пропустил две игры подряд с «Канадиенс» из-за травмы голеностопа. В первом матче финала Киллорн заблокировал бросок защитника «Хабс» Джеффа Питри.

В прошедшем регулярном чемпионате 31-летний нападающий сыграл в 56 матчах, набрав 33 (15+18) очка при показателе полезности «-1». В плей-офф Киллорн набрал 17 (8+9) очков в 19 матчах при общей полезности «-1».

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