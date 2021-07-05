Бывший директор по хоккейным операциям «Питтсбурга» присоединился к «Баффало»
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«Баффало Сэйбрз» сообщил о назначении Сэма Вентуры вице-президентом по хоккейной стратегии и поиску игроков, сообщает официальный сайт клуба.
Вентура присоединяется к организации после того, как провёл последние шесть сезонов в «Питтсбург Пингвинз», с 2015 по 2018 год — в должности аналитического директора. В ноябре 2020 года он был назначен на должность директора по хоккейным операциям и исследованию игроков.
33-летний Вентура получил докторскую степень по статистике в Университете Карнеги-Меллона, где он работал помощником тренера в хоккейной команде и опубликовал своё исследование статистических рейтингов игроков НХЛ. В 2014 году он стал соучредителем сайта хоккейной аналитики War-on-Ice.com.
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