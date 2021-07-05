Главный тренер «Тампы» Купер поделился эмоциями от предстоящего 4-го матча с «Монреалем»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал об эмоциях перед четвёртым матчем финала Кубка Стэнли с «Монреалем» (3-0).
«Все эти вопросы о праздновании направляют нашу энергию в неправильное русло. Мы должны помнить о наших принципах, результат напрямую зависит от процесса. Нам нужно верить в свой хоккей. В итоге результат придёт к нам сам.
Сейчас, когда наступают решающие игры, зная, сколько поставлено на карту, я просто не думаю о чём-то другом. Хочу направить свою энергию на то, чтобы наша команда играла в лучшую игру. И если нам повезёт и мы выиграем следующую игру, то, возможно, нас ждёт больше эмоций.
Я буду лукавить, если скажу, что моё внешнее поведение отражает внутреннее состояние, но мне помогает то, что мы были в финале ранее. Главное – направить энергию в позитивное русло», — приводит слова Купера официальный сайт «Лайтнинг».
Напомним, следующий матч финала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Монреалем» пройдёт завтра, 6 июля. Начало — в 3:00 мск.
- 5 июля 2021
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