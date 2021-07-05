Бывший форвард «Салавата Юлаева» Умарк вернулся в Швецию, подписав контракт с «Лулео»

Шведский нападающий Линус Умарк подписал контракт с шведским «Лулео», сообщает официальный сайт клуба.



Соглашение рассчитано на три года по схеме 1+2. Игрок имеет возможность в сезоне-2022/2023 вернуться в швейцарский «Серветт», за который выступал до этого.



«Мы с семьёй приняли решение переехать домой, и это очень здорово, что я могу вернуться в клуб, в котором я начинал карьеру. Я хочу скорее собраться с командой и выйти на лёд.



Меня и весь клуб ждёт долгий сезон и тяжёлая работа. Надеюсь, что смогу внести вклад. Хочу выиграть вместе с «Лулео» золото чемпионата», — приводит слова Умарка официальный сайт клуба.



Напомним, Умарк выступал за три клуба КХЛ: московское «Динамо» (2009-2010), «Йокерит» (2014-2015) и «Салават Юлаев» (2015-2020). Всего он провёл в лиге 476 матчей, в которых набрал 429 (124+305) баллов при общей полезности «+50».