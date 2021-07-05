«Люблю тебя, мой маленький брат». Мерзликин отреагировал на смерть Кивлениекса

Латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин отреагировал на гибель своего соотечественника и одноклубника Матиса Кивлениекса.
«Люблю тебя, мой маленький брат», — написал Мерзликин в истории в «инстаграме».
Ранее полиция штата Мичиган сообщила, что Кивлениекс бежал из джакузи после неудачного запуска фейерверка, после чего поскользнулся, упал и ударился головой о бетон. «Коламбус» в официальном заявлении сообщил, что голкипер погиб из-за травмы головы и падения.
В этом сезоне Кивлениекс принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.
Также он сыграл два матча в НХЛ за «Коламбус», одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40.
- 5 июля 2021
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