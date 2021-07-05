Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Люблю тебя, мой маленький брат». Мерзликин отреагировал на смерть Кивлениекса

«Люблю тебя, мой маленький брат». Мерзликин отреагировал на смерть Кивлениекса
Аудио-версия:
Комментарии

Латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин отреагировал на гибель своего соотечественника и одноклубника Матиса Кивлениекса.

«Люблю тебя, мой маленький брат», — написал Мерзликин в истории в «инстаграме».

Ранее полиция штата Мичиган сообщила, что Кивлениекс бежал из джакузи после неудачного запуска фейерверка, после чего поскользнулся, упал и ударился головой о бетон. «Коламбус» в официальном заявлении сообщил, что голкипер погиб из-за травмы головы и падения.

В этом сезоне Кивлениекс принял участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18.

Также он сыграл два матча в НХЛ за «Коламбус», одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021