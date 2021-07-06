Экс-тренер вратарей «Коламбуса» высказался о смерти латвийского голкипера Кивлениекса

Ян Кларк, бывший тренер вратарей «Коламбус Блю Джекетс», ныне работающий в «Ванкувер Кэнакс», высказался о смерти 24-летнего латвийского голкипера «мундиров» Матиса Кивлениекса, поделившись воспоминаниями о нём. Именно Кларк пригласил Кивлениекса в «Коламбус» в 2017 году.
«Матис был потрясающим молодым человеком, который встречал каждый день с новой энергией и заряженностью. У него было заразительно позитивное отношение и непоколебимая трудовая этика, с ним было приятно находиться рядом.
Кивлениекис был особенным зарождающимся талантом. Он был радостью и вдохновением для всех, кто был связан с ним. Это ужасная потеря. Мои мысли и молитвы с его семьёй, его друзьями, его командой и товарищами по команде», — цитирует Кларка журналист The Athletic Аарон Порцлайн в «Твиттере».
Напомним, что судмедэксперты штата Мичиган заявили, что вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Матис Кивлениекс скончался из-за попавшей в грудь петарды. Вскрытие не подтвердило предыдущую версию полиции, согласно которой Кивлениекс умер, получив травму после того, как выбежал из джакузи, поскользнулся и упал на бетон, ударившись головой.
- 6 июля 2021
-
01:51
- 5 июля 2021
-
23:53
-
23:07
-
22:56
-
22:36
-
21:43
-
21:28
-
20:53
-
20:32
-
20:03
-
19:20
-
18:54
-
18:43
-
18:23
-
17:52
-
17:37
-
17:28
-
17:17
-
17:00
-
16:41
-
16:27
-
16:18
-
16:12
-
16:06
-
15:55
-
15:46
-
15:22
-
15:07
-
15:04
-
14:47
-
14:35
-
14:09
-
14:05
-
13:35
-
13:34