Экс-тренер вратарей «Коламбуса» высказался о смерти латвийского голкипера Кивлениекса

Ян Кларк, бывший тренер вратарей «Коламбус Блю Джекетс», ныне работающий в «Ванкувер Кэнакс», высказался о смерти 24-летнего латвийского голкипера «мундиров» Матиса Кивлениекса, поделившись воспоминаниями о нём. Именно Кларк пригласил Кивлениекса в «Коламбус» в 2017 году.

«Матис был потрясающим молодым человеком, который встречал каждый день с новой энергией и заряженностью. У него было заразительно позитивное отношение и непоколебимая трудовая этика, с ним было приятно находиться рядом.

Кивлениекис был особенным зарождающимся талантом. Он был радостью и вдохновением для всех, кто был связан с ним. Это ужасная потеря. Мои мысли и молитвы с его семьёй, его друзьями, его командой и товарищами по команде», — цитирует Кларка журналист The Athletic Аарон Порцлайн в «Твиттере».

Напомним, что судмедэксперты штата Мичиган заявили, что вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Матис Кивлениекс скончался из-за попавшей в грудь петарды. Вскрытие не подтвердило предыдущую версию полиции, согласно которой Кивлениекс умер, получив травму после того, как выбежал из джакузи, поскользнулся и упал на бетон, ударившись головой.