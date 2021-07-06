«Тампа» и «Монреаль» почтили память Кивлениекса перед игрой финала Кубка Стэнли
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Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» перед стартом четвертой игры финальной серии Кубка Стэнли, проходящей на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада), почтили память ушедшего из жизни 24-летнего латвийского голкипера системы «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.
Напомним, что судмедэксперты штата Мичиган заявили, что вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Матис Кивлениекс скончался из-за попавшей в грудь петарды. Вскрытие не подтвердило предыдущую версию полиции Мичигана, согласно которой Кивлениекс умер, получив травму после того, как выбежал из джакузи, поскользнулся и упал на бетон, ударившись головой.
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