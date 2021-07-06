Исход 4-го матча финала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Монреалем» определит овертайм

Результат четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» будет известен по итогам овертайма.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, в результате отличной передачи с неудобной руки вблизи чужих ворот от Ника Судзуки отличиться броском в одно касание удалось Джошу Андерсену. Отметим, что «Монреаль» впервые повёл в финале Кубка Стэнли. В концовке второго периода игрок «Тампы» Баркли Гудроу сравнял счёт.

Затем 21-летний россиянин Александр Романов забросил шайбу на 49-й минуте встречи, и счёт стал 2:1 в пользу «Канадиенс». Для Романова это третий матч в плей-офф и первый — в финале Кубка Стэнли. Также россиянин набрал первое очко в плей-офф. Однако через пять минут игрок «Лайтнинг» Патрик Марун вновь сделал счёт ничейным, и матч перешёл в овертайм.

В настоящее время счёт финальной серии – 3-0 в пользу «Тампы». В случае победы «Монреаля» пятый матч серии состоится 8 июля.