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«Монреаль» обыграл «Тампу» в финале Кубка Стэнли и сократил отставание в серии

«Монреаль» обыграл «Тампу» в финале Кубка Стэнли и сократил отставание в серии
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В четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии до 1-3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон (2) и Александр Романов. Для Романова это третий матч в плей-офф и первый — в финале Кубка Стэнли. Также россиянин набрал первое очко в плей-офф. За 12.16 на площадке Романов один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «0».

За «Лайтнинг» голы забили Баркли Гудроу и Патрик Марун. Российский форвард Никита Кучеров за 24.39 на льду четыре раза бросил по воротам, его показатель полезности составил «0». Голкипер Андрей Василевский совершил 18 сейвов из 21 броска. Защитник Михаил Сергачёв за 20.17 на площадке трижды бросил по воротам, его показатель полезности составил «0».

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Пятый матч финальной серии состоится 8 июля.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 4-й матч
06 июля 2021, вторник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Андерсон (Судзуки, Кофилд) – 15:39' (5x5)   1:1 Гудроу (Макдона, Коулман) – 37:20' (5x5)   2:1 Романов (Эванс) – 48:48' (5x5)   2:2 Марун (Жозеф, Джонсон) – 53:47' (5x5)   3:2 Андерсон (Кофилд) – 63:57' (5x5)
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