Нынешний плей-офф НХЛ вошёл в топ-5 в истории лиги по количеству овертаймов

В четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии до 1-3.

Этот матч стал 27-м в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ, завершившимся в овертайме. Нынешний розыгрыш вошёл в топ-5 по их количеству за всю историю лиги. Рекордными стали сезоны-1992/1993 («Монреаль» выиграл Кубок Стэнли) и 2019/2020 («Тампа» выиграла Кубок Стэнли), когда в общей сложности было сыграно по 28 овертаймов.



По 27 было также сыграно в сезонах-2012/2013 («Чикаго Блэкхоукс» выиграл Кубок Стэнли) и 2016/2017 («Питтсбург Пингвинз» выиграл Кубок Стэнли).



Стоит заметить, что современный формат плей-офф (4 раунда с сериями до 4 побед) действует с сезона-1986/1987. При этом важно упомянуть, что прошлый розыгрыш плей-офф стал исключением из этого правила. В нём также были сыграны раунд квалификации и групповой раунд, которые шли в учёт плей-офф.

