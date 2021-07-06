Нынешний плей-офф НХЛ вошёл в топ-5 в истории лиги по количеству овертаймов

В четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии до 1-3.
Этот матч стал 27-м в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ, завершившимся в овертайме. Нынешний розыгрыш вошёл в топ-5 по их количеству за всю историю лиги. Рекордными стали сезоны-1992/1993 («Монреаль» выиграл Кубок Стэнли) и 2019/2020 («Тампа» выиграла Кубок Стэнли), когда в общей сложности было сыграно по 28 овертаймов.
По 27 было также сыграно в сезонах-2012/2013 («Чикаго Блэкхоукс» выиграл Кубок Стэнли) и 2016/2017 («Питтсбург Пингвинз» выиграл Кубок Стэнли).
Стоит заметить, что современный формат плей-офф (4 раунда с сериями до 4 побед) действует с сезона-1986/1987. При этом важно упомянуть, что прошлый розыгрыш плей-офф стал исключением из этого правила. В нём также были сыграны раунд квалификации и групповой раунд, которые шли в учёт плей-офф.
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