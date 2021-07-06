Дюшарм: говорили перед овертаймом, что сейчас отобьёмся в меньшинстве, а потом победим

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм прокомментировал победу в четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ, 1-3). На старте овертайма «молнии» имели три минуты на розыгрыш большинства после удаления Ши Уэбера, но отличиться им не удалось, а уже при игре в равных составах дубль оформил Джош Андерсон.

«Меня не удивляет стойкость своей команды. Мы через многое прошли, и это был ещё один вызов, который стоял перед нами. Сегодня мы играли здорово, но ещё не идеально. Ещё есть, куда прибавлять. Сделаем это в Тампе, но это будет непросто. Перед овертаймом говорили, что сейчас мы отобьёмся в меньшинстве, а потом победим. Ребята великолепно отыграли в меньшинстве, действовали агрессивно, перекрывали линии для передач и бросков, и были вознаграждены за это.

Удаление Уэбера? Без сомнения, мы должны были отбиться в этом меньшинстве за нашего капитана. Мы играем против очень опасного большинства, ребята проделали отличную работу. Это говорит о характере нашей команды и о том, как мы радеем за нашего капитана.

Ничего не говорил Прайсу после того, как он заявил, что должен играть лучше. Просто похлопал его по щиткам. Кэри – боец, мы тоже хотели играть лучше перед ним. Он сказал то, что сказал, и здорово проявил себя сегодня", — сказал Дюшарм на пресс-конференции.