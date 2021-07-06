Кэри Прайс догнал Мартина Бродо по победам в овертаймах в домашних матчах плей-офф НХЛ

В четвёртом матче финала Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии до 1-3.

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Монреаля» Кэри Прайс, отразивший 32 броска. Для канадского голкипера эта победа стала девятой в овертаймах в домашних матчах плей-офф НХЛ за карьеру, что является пятым результатом в истории лиги. Столько же побед в активе Мартина Бродо.

Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Патрику Руа (15), второе место занимает Грант Фюр (12), топ-3 замыкает Феликс Потвин (11), а на четвёртой строчке располагается Эд Бельфор (10). Благодаря сегодняшней победе Прайс превзошёл результат Крэйга Андерсона и Кори Кроуфорда (по восемь).