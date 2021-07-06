«Монреаль» повторил историческое достижение «Бостона» 1946 года

В четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли «Монреаль» дома в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии до 1-3.



«Канадиенс» стали первой командой с 1946 года, которая одержала победу в дополнительное время в финале при счёте в серии 0-3. Последний подобный случай произошёл с «Бостон Брюинз» — в серии как раз с «Монреалем».



Напомним, в составе победителей заброшенной шайбой отметился Александр Романов. Для российского защитника это третий матч в плей-офф и первый в финале Кубка Стэнли. Также Романов набрал первое очко в плей-офф. За 12.16 на площадке он один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «0».



Пятый матч финальной серии состоится в четверг, 8 июля, на «Амали-Арена» в Тампе. Начало встречи – в 3:00 по московскому времени.