«Монреаль» одержал 6 побед в овертаймах за один плей-офф. Это — 7-й случай в истории НХЛ

«Монреаль» одержал победу в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2 ОТ, 1-3).



«Канадиенс» стали седьмой командой в истории, которая одержала 6+ побед в овертаймах за один плей-офф. Другие случаи: «Монреаль» (1993), «Ванкувер» (1994), «Каролина» (2002), «Анахайм» (2003), «Оттава» (2017), «Тампа» (2020).



«Канадиенс» улучшили свой показатель побед до 8-1 как команда, которая играет домашний матч финала Кубка Стэнли на выбывание.



Также этот выигрыш в овертайме стал третьим в розыгрыше плей-офф-2021, когда в случае поражения «Монреаль» мог покинуть участие (до этого — ОТ в серии с «Торонто» — 5-я и 6-я игры).



Пятый матч финальной серии состоится в четверг, 8 июля, на «Амали-Арена» в Тампе. Начало встречи – в 3:00 по московскому времени.

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