Галлахер: сегодня мы выиграли, но не можем позволить себе долго наслаждаться победой

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер прокомментировал победу команды в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ, 1-3).



«Нам ничего не давалось легко в этом году, и в этой серии это не могло измениться, но мы пока что справлялись со всеми трудностями. Сегодня у нас получилось выиграть, но мы не можем позволить себе слишком долго наслаждаться победой. Надо готовиться к следующей игре и сделать то же самое. Мы просто приняли тот факт, что легко не будет», — заявил Галлахер.



В составе «Канадиенс» первую шайбу в плей-офф забросил российский защитник Александр Романов.



Напомним, пятый матч финальной серии состоится в четверг, 8 июля, на «Амали-Арена» в Тампе. Начало встречи – в 3:00 по московскому времени.