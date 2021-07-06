Премьер-министр Канады отреагировал на победу «Монреаля» в 4-м матче финала Кубка Стэнли

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на победу «Монреаль Канадиенс» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ, 1-3).



«Ещё не все кончено, пока ничего не завершено», — написал Трюдо в своём официальном твиттер-аккаунте.



Напомним, ранее канадский премьер-министр заключил пари на исход финала Кубка Стэнли с американским президентом Джо Байденом. Отметим, что условия пари в настоящий момент остаются неизвестными.



Пятый матч финальной серии состоится в четверг, 8 июля, на «Амали-Арена» в Тампе. Начало встречи – в 3:00 по московскому времени.



«Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии плей-офф 2020 года они оказались сильнее «Даллас Старз» со счётом 4-2.