Василевский остановился в шаге от повторения рекорда по победам подряд над «Монреалем»

«Монреаль Канадиенс» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли в овертайме со счётом 3:2 и сократили отставание в серии — 1-3.



Победная серия голкипера «Тампы» Андрея Василевского с играх с «Монреалем» оборвалась на 11 выигранных встречах (с учётом регулярного чемпионата НХЛ). Российский вратарь стал всего третьим в истории лиги, которому удалось одержать 11 побед кряду в матчах с «Канадиенс».



Он остановился в одной победе от повторения рекорда Алека Коннелла, который в составе «Оттавы Сенаторз» (1925-1927) 12 раз обыгрывал «Монреаль». Достижение канадского вратаря позже смог повторить его соотечественник Турка Брода в сезонах 1939-1941 за «Торонто Мэйпл Лифс».



Пятый матч серии между «Тампой» и «Монреалем» пройдёт в четверг, 8 июля. Начало — в 03:00 мск.