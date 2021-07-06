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Василевский остановился в шаге от повторения рекорда по победам подряд над «Монреалем»

Василевский остановился в шаге от повторения рекорда по победам подряд над «Монреалем»
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«Монреаль Канадиенс» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли в овертайме со счётом 3:2 и сократили отставание в серии — 1-3.

Победная серия голкипера «Тампы» Андрея Василевского с играх с «Монреалем» оборвалась на 11 выигранных встречах (с учётом регулярного чемпионата НХЛ). Российский вратарь стал всего третьим в истории лиги, которому удалось одержать 11 побед кряду в матчах с «Канадиенс».

Он остановился в одной победе от повторения рекорда Алека Коннелла, который в составе «Оттавы Сенаторз» (1925-1927) 12 раз обыгрывал «Монреаль». Достижение канадского вратаря позже смог повторить его соотечественник Турка Брода в сезонах 1939-1941 за «Торонто Мэйпл Лифс».

Пятый матч серии между «Тампой» и «Монреалем» пройдёт в четверг, 8 июля. Начало — в 03:00 мск.

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