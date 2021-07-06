Голкипер Иван Налимов перешёл в «Адмирал»

«Адмирал» объявил о подписании контракта с голкипером Иваном Налимовым.



Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с игроком рассчитано сроком на один год.



Налимов уже выступал за «Адмирал» (2014-2016, 2017). Он отыграл 85 игр при среднем коэффициенте надежности 2,91.



В сезоне-2020/2021 вратарь выступал в КХЛ за рижское «Динамо», сыграв 14 матчей, выиграв два из них, имея процент отражённых бросков 87,7% и коэффициент надёжности 3,58. Затем он перешёл в клуб АХЛ – «Рокфорд» – фарм-клуб «Чикаго Блэкхоукс». Он принял участие в пяти матчах, отражая 88,5% бросков, а также пропуская в среднем 3,43 шайбы.



Всего в КХЛ Налимов провёл 174 игры, из них 166 в регулярных чемпионатах и 8 в плей-офф, одержав 61 победу.