Голкипер Иван Налимов перешёл в «Адмирал»
Поделиться
«Адмирал» объявил о подписании контракта с голкипером Иваном Налимовым.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с игроком рассчитано сроком на один год.
Налимов уже выступал за «Адмирал» (2014-2016, 2017). Он отыграл 85 игр при среднем коэффициенте надежности 2,91.
В сезоне-2020/2021 вратарь выступал в КХЛ за рижское «Динамо», сыграв 14 матчей, выиграв два из них, имея процент отражённых бросков 87,7% и коэффициент надёжности 3,58. Затем он перешёл в клуб АХЛ – «Рокфорд» – фарм-клуб «Чикаго Блэкхоукс». Он принял участие в пяти матчах, отражая 88,5% бросков, а также пропуская в среднем 3,43 шайбы.
Всего в КХЛ Налимов провёл 174 игры, из них 166 в регулярных чемпионатах и 8 в плей-офф, одержав 61 победу.
Комментарии
- 6 июля 2021
-
10:31
-
10:20
-
09:58
-
09:33
-
09:26
-
08:58
-
08:49
-
08:40
-
08:18
-
07:36
-
07:15
-
07:10
-
07:05
-
07:00
-
06:44
-
06:38
-
06:34
-
06:23
-
06:19
-
06:18
-
05:55
-
05:41
-
04:24
-
04:08
-
03:33
-
01:51
- 5 июля 2021
-
23:53
-
23:07
-
22:56
-
22:36
-
21:43
-
21:28
-
20:53
-
20:32
-
20:03
Партнерский контент