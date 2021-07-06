«Миннесота» заключила однолетний контракт с Бьюгстадом

Нападающий Ник Бьюгстад подписал контракт с «Миннесота Уайлд».



Как сообщает официальный сайт НХЛ, игрок и клуб заключили однолетнее соглашение. Зарплата составит $900 тыс.



28 июля нападающий мог получить статус неограниченно свободного агента. Сезон-2020/2021 стал для него первым в «Уайлд», куда он перешёл из «Питтсбург Пингвинз» в рамках обмена.



В 44 матчах минувшего регулярного чемпионата Бьюгстад набрал 17 (6+11) очков. В шести встречах розыгрыша Кубка Стэнли этого года он забросил одну шайбу. «Уайлд» проиграли серию первого раунда плей-офф «Вегас Голден Найтс» со счётом 3-4.



Бьюгстад был задрафтован «Флорида Пэнтерз» в 2010 году в первом раунде под 19-м номером. В общей сложности он провёл 483 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, записав в них на свой счет 224 (103+121) очка и ещё пять (3+2) в 15 играх плей-офф. В НХЛ он выступал за «Миннесоту», «Питтсбург» и «Флориду».