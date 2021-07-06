Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Ванкувера» Шмидт может покинуть клуб

Защитник «Ванкувера» Шмидт может покинуть клуб
Комментарии

Защитник Нейт Шмидт может покинуть «Ванкувер Кэнакс».

Как сообщает TFP, игрок намерен запросить обмен, так как остаётся недовольным своим положением в команде. Контракт Шмидта рассчитан до конца сезона-2024/2025. Он получает $ 5,95 миллионов в год.

29-летний американец перешёл в «Ванкувер» в результате обмена из «Вегас Голден Найтс» перед началом сезона-2020/2021 на право выбора в 3-м раунде на драфте НХЛ 2022 года.

В регулярном чемпионате он провёл 54 игры, в которых набрал 15 (5+10) результативных баллов при показателе полезности "-7" и 4 минутах штрафа.

Напомним, что в 2018 году Нейт Шмидт был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил и применение запрещённых препаратов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021