Защитник «Ванкувера» Шмидт может покинуть клуб
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Защитник Нейт Шмидт может покинуть «Ванкувер Кэнакс».
Как сообщает TFP, игрок намерен запросить обмен, так как остаётся недовольным своим положением в команде. Контракт Шмидта рассчитан до конца сезона-2024/2025. Он получает $ 5,95 миллионов в год.
29-летний американец перешёл в «Ванкувер» в результате обмена из «Вегас Голден Найтс» перед началом сезона-2020/2021 на право выбора в 3-м раунде на драфте НХЛ 2022 года.
В регулярном чемпионате он провёл 54 игры, в которых набрал 15 (5+10) результативных баллов при показателе полезности "-7" и 4 минутах штрафа.
Напомним, что в 2018 году Нейт Шмидт был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил и применение запрещённых препаратов.
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