Вудкрофт — о Шаранговиче: выглядит заурядно, но имеет способности, делающие его особенным

Главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт поделился мнением о нападающем «Нью-Джерси Дэвилз» Егоре Шаранговиче.
«Он похож на Кларка Кента. На нём эти очки и красивый костюм, он заурядно выглядит, но в то же время у него есть способности, уверенность и внутренний драйв, которые позволяют ему выходить на лёд и делать особенные вещи.
Я воспринимаю Егора как очень скромного парня. Он уверен в себе и целеустремлен внутри, и всё же внешне он очень скромный и немного застенчивый. Ему может быть некомфортно открываться людям, и это я говорю не в каком-то плохом смысле», — цитирует Вудкрофта официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.
Прошедший сезон-2020/2021 Шарангович начал в Континентальной хоккейной лиге в минском «Динамо», а потом уехал в Национальную хоккейную лигу, где выступал за «Нью-Джерси». В 54 матчах он набрал 30 (16+14) очков при общей полезности "-4".
На чемпионате мира-2021 в Латвии 23-летний форвард провёл семь игр, в которых забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.
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