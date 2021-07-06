Гудроу: 4-я игра могла пойти по другому сценарию. Теперь всё наше внимание — на пятый матч

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Баркли Гудроу поделился мнением о прошедшем четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ, 3-1).



«Прошедшая игра получилась достаточно равной. Всё могло пойти по другому сценарию. В конце концов им удалось забить решающую шайбу.



В прошлых играх мы достаточно качественно поработали, чтобы допустить возможность оступиться. У нас есть отличная группа лидеров, которая направляет наше мышление в нужное русло. Эта игра окончена, теперь всё внимание должно быть переключено на пятый матч», — приводит слова Гудроу в «твиттере» журналист Брайан Бёрнс.



Напомним, пятый матч финальной серии состоится в четверг, 8 июля, на «Амали-Арена» в Тампе. Начало встречи – в 3:00 по московскому времени.

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