Один из лучших бомбардиров-защитников КХЛ ведёт переговоры с клубом НХЛ

Американский защитник Бреннан Менелл ведёт переговоры о контракте с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд», об этом сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.



В минувшем сезоне 24-летний игрок обороны провёл в составе минского «Динамо» и в 47 играх регулярного чемпионата КХЛ набрал 38 (5+33) очков при показателе полезности «+7» и 60 минутах штрафа. В плей-офф в пяти играх защитник заработал 7 (1+6) результативных баллов при показателе полезности «-5».



Отметим, что Менелл уже выступал за «Миннесоту» в сезоне-2019/2020, проведя пять матчей в НХЛ и не отметившись результативными действиями. Ранее американец играл за клубы Западной хоккейной лиги США и Канады, а также в АХЛ.



На данный момент 24-летний защитник находится в статусе свободного агента.