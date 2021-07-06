Один из лучших бомбардиров-защитников КХЛ ведёт переговоры с клубом НХЛ
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Американский защитник Бреннан Менелл ведёт переговоры о контракте с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд», об этом сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.
В минувшем сезоне 24-летний игрок обороны провёл в составе минского «Динамо» и в 47 играх регулярного чемпионата КХЛ набрал 38 (5+33) очков при показателе полезности «+7» и 60 минутах штрафа. В плей-офф в пяти играх защитник заработал 7 (1+6) результативных баллов при показателе полезности «-5».
Отметим, что Менелл уже выступал за «Миннесоту» в сезоне-2019/2020, проведя пять матчей в НХЛ и не отметившись результативными действиями. Ранее американец играл за клубы Западной хоккейной лиги США и Канады, а также в АХЛ.
На данный момент 24-летний защитник находится в статусе свободного агента.
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