Марк Рубинчик подписал контракт с петербургским «Динамо»

Защитник Марк Рубинчик перешёл из челябинского «Челмета» в петербургское «Динамо», сообщает официальный сайт петербуржцев. Контракт с защитником подписан сроком на два года.

В прошедшем сезоне Рубинчик выступал за «Челмет» и провёл 42 матча в регулярном чемпионате, где набрал три очка за результативные передачи, а также принял участие в пяти играх плей-офф.

Ранее хоккеист также играл за «Толпар» в Молодёжной хоккейной лиге, «Торос» в Высшей хоккейной лиге и провёл один матч в составе «Салавата Юлаева» в Континентальной хоккейной лиге.

Напомним, по итогам прошлого сезона петербургское «Динамо» заняло седьмое место в регулярном чемпионате и вышло в плей-офф, где в полуфинале уступило будущему чемпиону – «Югре» – в семи матчах.