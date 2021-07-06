Марк Рубинчик подписал контракт с петербургским «Динамо»
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Защитник Марк Рубинчик перешёл из челябинского «Челмета» в петербургское «Динамо», сообщает официальный сайт петербуржцев. Контракт с защитником подписан сроком на два года.
В прошедшем сезоне Рубинчик выступал за «Челмет» и провёл 42 матча в регулярном чемпионате, где набрал три очка за результативные передачи, а также принял участие в пяти играх плей-офф.
Ранее хоккеист также играл за «Толпар» в Молодёжной хоккейной лиге, «Торос» в Высшей хоккейной лиге и провёл один матч в составе «Салавата Юлаева» в Континентальной хоккейной лиге.
Напомним, по итогам прошлого сезона петербургское «Динамо» заняло седьмое место в регулярном чемпионате и вышло в плей-офф, где в полуфинале уступило будущему чемпиону – «Югре» – в семи матчах.
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