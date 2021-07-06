Олег Знарок может вернуться в тренерский штаб сборной России

Тренер Олег Знарок может вернуться в штаб сборной России.
«По моей информации, произойдёт укрепление тренерского штаба сборной России по хоккею.
Команду действующих олимпийских чемпионов при подготовке к Играм в Пекине могут пополнить несколько специалистов, одним из которых может стать Олег Знарок, имеющий все шансы на назначение помощником Валерия Брагина», – написал журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.
Напомним, Олег Знарок руководил сборной в качестве главного тренера с 2014 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла ЧМ-2014 в Минске и олимпийские игры в Пхенчхане в 2018-м.
На прошедшем чемпионате мира – 2021, который проходил в Латвии, сборная России с первого места вышла из группы в плей-офф, где в четвертьфинале уступила Канаде (1:2 ОТ).
- 6 июля 2021
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