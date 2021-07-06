Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-тренер вратарей «Северстали» Хомутов вошёл в штаб фарм-клуба «Ак Барса»

Экс-тренер вратарей «Северстали» Хомутов вошёл в штаб фарм-клуба «Ак Барса»
Комментарии

46-летний Дмитрий Хомутов стал новым тренером вратарей казанского «Барса», который выступает в Высшей хоккейной лиге. Специалист заменил на этой должности Александра Агопеева, который вошёл в тренерский штаб «Ак Барса», сообщает официальная группа «Барса» во Вконтакте.

Ранее Хомутов работал на аналогичной должности в пермском «Молоте-Прикамье» с 2013 по 2016 год и череповецкой «Северстали» с 2016 по 2019.

В прошедшем сезоне Высшей хоккейной лиге по итогам регулярного чемпионата «Барс» занял 10-е место в таблице и вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Петрова – главного трофея ВХЛ – казанцы уступили петербургскому «Динамо» в шести матчах.

По итогам сезона-2020/2021 «Барс» провёл 50 матчей в регулярке, забросив 145 шайб и пропустив при этом 123.

Новость по теме
Экс-защитник системы «Калгари» Валиев перешёл в «Ак Барс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021