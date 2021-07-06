Экс-тренер вратарей «Северстали» Хомутов вошёл в штаб фарм-клуба «Ак Барса»

46-летний Дмитрий Хомутов стал новым тренером вратарей казанского «Барса», который выступает в Высшей хоккейной лиге. Специалист заменил на этой должности Александра Агопеева, который вошёл в тренерский штаб «Ак Барса», сообщает официальная группа «Барса» во Вконтакте.



Ранее Хомутов работал на аналогичной должности в пермском «Молоте-Прикамье» с 2013 по 2016 год и череповецкой «Северстали» с 2016 по 2019.

В прошедшем сезоне Высшей хоккейной лиге по итогам регулярного чемпионата «Барс» занял 10-е место в таблице и вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Петрова – главного трофея ВХЛ – казанцы уступили петербургскому «Динамо» в шести матчах.

По итогам сезона-2020/2021 «Барс» провёл 50 матчей в регулярке, забросив 145 шайб и пропустив при этом 123.