Красиков — о дружбе с Георгиевым: где-то он мне подскажет, где-то я ему из своего опыта

Новичок «Спартака» Алексей Красиков рассказал о дружбе с голкипером «Нью-Йорк Рейнджерс» Александром Георгиевым.
«Саня Георгиев – мой давний и близкий друг, мы постоянно на связи по ходу сезона. Когда он прилетает в Москву, тренируемся вместе – что-то подмечаем друг у друга, обсуждаем полученный опыт. Как-никак, в России и за океаном разные вратарские школы, плюс к этому он обучался хоккею в Финляндии. Где-то он мне подскажет, где-то я ему из своего опыта, берём друг от друга лучшее. У каждого вратаря свой стиль, и ты берёшь то, что поможет тебе стать сильнее.
В основном все вратари готовы примерно одинаково, с точки зрения технической оснащённости. Нюансы скорее в психологии. Вместе с Александром мы много разговариваем, обсуждаем, как подводить себя к играм, как справляться с эмоциями – это психологическая работа и она важна, чтобы понимать, как вести себя в той или иной ситуации. Какой бы ни была игра – ты должен правильно к этому отнестись. Не загнаться, не веселиться – а всё проанализировать, чтобы не допустить ошибок и контролировать в дальнейшем», – цитирует Красикова официальный сайт «Спартака».
- 6 июля 2021
-
18:40
-
18:22
-
18:09
-
17:45
-
17:27
-
17:00
-
16:38
-
16:20
-
15:45
-
15:09
-
15:01
-
14:37
-
14:16
-
13:47
-
13:20
-
12:35
-
12:22
-
11:59
-
11:40
-
11:24
-
10:55
-
10:31
-
10:20
-
09:58
-
09:33
-
09:26
-
08:58
-
08:49
-
08:40
-
08:18
-
07:36
-
07:15
-
07:10
-
07:05
-
07:00