Жамнов: вижу, что игроки НХЛ и КХЛ с удовольствием приезжают в сборную

Советник главы штаба сборной России Алексей Жамнов рассказал, что хоккеисты КХЛ и НХЛ с радостью принимают вызов в национальную команду.



«Прежде всего, отмечу, что мы работаем сообща. Решения принимаются коллегиально. При этом, конечно, у каждого специалиста своя зона ответственности.



Что касается меня лично, то я наблюдаю за всем тренировочным процессом, смотрю игры сверху, и о том, что вижу, говорю с тренерским штабом, подсказываю. Непосредственно во время игр передаю свои наблюдения, есть постоянный контакт со скамейкой.



Понятно, что ты не можешь моментально внести коррективы, потому что находиться наверху и на скамейке – это две совершенно разные вещи.



Но всё, что я вижу со своей позиции, стараюсь донести до штаба и во время игры, и в перерывах, и после матчей.



На что в первую очередь обращаю внимание? Больше внимания уделяю тактическим моментам.



Во время игры смотришь в основном на то, что не получается, думаешь, как усилить игру команды в отдельных компонентах в данный конкретный момент. Ведь все соперники играют в разных стилях, и сверху это лучше видно.



Аналитическая команда в сборной сильная, работа ведётся в режиме реального времени, все важные и нужные тренерам выкладки мгновенно попадают к ним в перерывах.



За те годы, что я нахожусь в штабе, этот процесс существенно изменился в лучшую сторону, взаимодействие наладилось и практически доведено до идеала. То же самое могу сказать и про медицину. Применяется индивидуальный подход.



Современный хоккей предъявляет высокие требования и к информированности тренеров, и к физике, и к техническим навыкам хоккеистов. По всем этим направлениям в штабе работают самые высококвалифицированные специалисты.



Думаю, не в последнюю очередь поэтому у сборной давно нет проблем с отказами, причем как в случае с игроками КХЛ, так и НХЛ. Вижу, что в сборную едут с удовольствием, многие игроки отмечают не только атмосферу, но и условия, которые здесь создаются», – цитирует Жамнова Р-Спорт.