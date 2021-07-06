Евгений Малкин назвал Сергея Мозякина легендой

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в сторис в инстаграме отреагировал на завершение игровой карьеры Сергея Мозякина.

«Легенда», – написал Малкин в сторис.

Напомним, что Малкин играл за магнитогорский »Металлург» вместе с Мозякиным в сезоне-2012/2013, во время локаута в НХЛ.

Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Форвард является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, Мозякин — лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).



В составе сборной России форвард становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призёром мировых первенств.

В сезоне-2020/2021 Мозякин провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 (14+17) очко, в плей-офф сыграл в 11 встречах, записав на свой счёт 10 (4+6) очков.