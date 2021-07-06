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Перри: не могу сказать, что мы позволили «Тампе» создать много моментов в 1-м периоде

Перри: не могу сказать, что мы позволили «Тампе» создать много моментов в 1-м периоде
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Кори Перри прокомментировал игру голкипера Кэри Поайса с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче финала Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 1-3).

«Вчера вечером он определённо дал нам шанс набрать скорость и запустить наш двигатель. У нас получилось не самое быстрое начало, и они оказывали на нас давление. Не могу сказать, что мы позволили им создать много голевых моментов в первом периоде.

Первая половина стартового периода осталась за ними, но мы нашли способ остаться в игре и в итоге смогли уйти на перерыв с преимуществом в счёте. Прайс сделал несколько важных сэйвов, а Джош Андерсон забил гол. И всё это позволило нам дальше по ходу матча чувствовать себя более комфортно», – цитирует Перри официальный сайт НХЛ на русском языке.

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