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Главный тренер «Тампы» Джон Купер вспомнил проигранный финал 2015 года

Главный тренер «Тампы» Джон Купер вспомнил проигранный финал 2015 года
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер вспомнил проигранный финал Кубка Стэнли – 2015 с «Чикаго Блэкхоукс».

«Тогда из уважения к сопернику мы оставались на скамейке, но сил смотреть на лёд, как они празднуют, откровенно говоря, у меня не было. Большую часть времени смотрел в сторону, и помню, лишь краем глаза заметил, что пора выходить на традиционное рукопожатие. Соперники говорили слова утешения – тренер Джоэл Кенневилль, генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн… Прекрасно помню те свои ощущения. Описать их можно одним словом – опустошение», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

После четырёх матчей в серии ведёт «Тампа» – 3-1. Следующая встреча состоится 8 июля в 3:00 мск.

Напомним, что «Тампа-Бэй» – действующий победитель Кубка Стэнли.

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