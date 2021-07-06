Стала известна зарплата Сергея Плотникова в ЦСКА

Появились подробности контракта форварда Сергея Плотникова с ЦСКА. Зарплата хоккеиста за сезон составит 45 млн рублей, сообщает
Metaratings.
По информации источника, инициатором приглашения хоккеиста в столичный клуб стал главный тренер Игорь Никитин.
Напомним, что предыдущим клубом Плотникова был магнитогорский «Металлург».
В минувшем сезоне Плотников провёл 58 матчей в регулярном чемпионате и набрал 43 очка: забросил 13 шайб и отдал 30 результативных передач. В плей-офф на счету игрока девять очков (3+6) в 12 встречах.
В 2014 году вместе со сборной России Сергей выиграл чемпионат мира по хоккею, в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.
Всего в Континентальной хоккейной лиге 31-летний нападающий провёл 661 игру и набрал 377 (153 + 224) очков.
- 6 июля 2021
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