Стала известна зарплата Сергея Плотникова в ЦСКА

Появились подробности контракта форварда Сергея Плотникова с ЦСКА. Зарплата хоккеиста за сезон составит 45 млн рублей, сообщает

Metaratings.

По информации источника, инициатором приглашения хоккеиста в столичный клуб стал главный тренер Игорь Никитин.



Напомним, что предыдущим клубом Плотникова был магнитогорский «Металлург».



В минувшем сезоне Плотников провёл 58 матчей в регулярном чемпионате и набрал 43 очка: забросил 13 шайб и отдал 30 результативных передач. В плей-офф на счету игрока девять очков (3+6) в 12 встречах.

В 2014 году вместе со сборной России Сергей выиграл чемпионат мира по хоккею, в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.



Всего в Континентальной хоккейной лиге 31-летний нападающий провёл 661 игру и набрал 377 (153 + 224) очков.