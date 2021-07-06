Купер — о Макдоне: удивлюсь, если не увижу его имя в номинантах на «Конн Смайт Трофи»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением об игре защитника Райана Макдоны.

«Он – настоящий лидер. Не только в раздевалке, где он передаёт ребятам спокойствие и уверенность, но и на льду. Мак – мастер по игре в защите, но не только. Вспомните седьмую игру с «Айлендерс» и наш гол в меньшинстве. Мак начал всю эту комбинацию. У нас в команде много прекрасных игроков, которые провели отличный плей-офф, и Мак вряд ли получит «Конн Смайт Трофи», но я удивлюсь, если не увижу его имя в номинантах.

Напомним, после четырёх матчей в серии ведёт «Тампа» – 3-1. Следующая встреча команд состоится 8 июля в 3:00 мск.

«Конн Смайт Трофи» – награда, ежегодно вручаемая лучшему игроку плей-офф Национальной хоккейной лиги.