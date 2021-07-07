Дюшарм – о настрое Прайса на четвёртый матч с «Тампой»: просто постучал ему по щиткам

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм рассказал, благодаря чему голкипер Кэри Прайс преобразился перед четвёртым финальным матчем Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ, 1-3).

«Как готовил Прайса? Ничего особенного, просто постучал ему по щиткам. У Прайси есть опыт, он отличный боец. Мы же хотели сыграть лучше перед ним. После предыдущего матча он сказал то, что сказал, и в итоге ответил за свои слова», – цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что после четырёх матчей в серии ведёт «Тампа-Бэй». Следующая встреча команд состоится в Тампе 8 июля в 3:00 мск.

«Тампа-Бэй» является действующим победителем Кубка Стэнли, а «Канадиенс» стали первым канадским клубом, пробившимся в финал плей-офф с 2011 года. 10 лет назад до главной серии сезона добрался «Ванкувер Кэнакс», но в финале плей-офф «косатки» проиграли «Бостон Брюинз» (3-4).



Последний раз «Монреаль» выходил в финал плей-офф в 1993 году. В финале Кубка «Монреаль» сошёлся в борьбе за трофей с ведомым Уэйном Гретцки «Лос-Анджелес Кингз». Выиграв серию 4-1, «Монреаль Канадиенс» завоевал 24-й и последний на сегодняшний день Кубок Стэнли. Примечательно, что именно та победа «хабов» остаётся последним Кубком Стэнли для команд из Канады.