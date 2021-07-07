Макдона: быстро перевернули страницу и поняли, какой шанс на победу в серии у нас есть
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился мнением о поражении в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».
«Вчера мы упустили шанс, мы это знаем. Но утром мы быстро перевернули страницу и поняли, какой великолепный шанс на победу при счете в серии у нас есть (3-1). Осталось выиграть один матч. И мы будем стараться это сделать в знакомом месте, и с болельщиками, которые будут нас поддерживать. И мы сделаем всё, чтобы эту победу одержать», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.
В четвёртом матче «Монреаль» обыграл «Лайтнинг» после овертайма со счётом 3:2.
Таким образом, после четырёх матчей в серии ведёт «Тампа-Бэй». В пятом матче команды сыграют в Тампе 8 июля в 3:00 мск.
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