Макдона: быстро перевернули страницу и поняли, какой шанс на победу в серии у нас есть

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился мнением о поражении в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».

«Вчера мы упустили шанс, мы это знаем. Но утром мы быстро перевернули страницу и поняли, какой великолепный шанс на победу при счете в серии у нас есть (3-1). Осталось выиграть один матч. И мы будем стараться это сделать в знакомом месте, и с болельщиками, которые будут нас поддерживать. И мы сделаем всё, чтобы эту победу одержать», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.

В четвёртом матче «Монреаль» обыграл «Лайтнинг» после овертайма со счётом 3:2.

Таким образом, после четырёх матчей в серии ведёт «Тампа-Бэй». В пятом матче команды сыграют в Тампе 8 июля в 3:00 мск.