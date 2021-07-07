Купер: ребята понимают, что серия состоит не из четырёх матчей, а из семи

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о проигранном финальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ).
«Наверное, тренерский штаб и сотрудники немного погрустили из-за того, что мы были крайне близки к чемпионству, но хоккеисты отреагировали так же, как в прошлом году. За завтраком они перевернули страницу, они профессионалы. Ребята понимают, что серия состоит не из четырех матчей, а из семи. Я не утверждаю, что они думали о завтрашнем матче, но они всё понимают.
Я слышал, как они говорили о том, как трудно выиграть серию всухую. Победить в серии сложно, не говоря уже о том, чтобы сделать это за четыре матча. А ведь мы находимся в финале Кубка Стэнли.Такое происходит очень редко. Команды не выходят в финал просто так. Здесь играют две хорошие команды, а серии обычно продолжаются дольше четырех матчей. Ребята это понимают. Но даже сегодня утром вы видите, что они сфокусированы на решении задачи. Завтра они будут готовы», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
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