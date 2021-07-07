Макдона: иногда чувство после поражения сильнее, чем после победы

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона прокомментировал поражение от «Монреаль Канадиенс» в четвёртом финальном матче Кубка Стэнли (2:3 ОТ).
«Конечно, проигрывать никому не хочется. Иногда чувство после поражения сильнее, чем после победы. Таков характер нашей команды. Мы все бойцы, и всё начинается с тренерского штаба, который разрабатывает план на игру. А наша задача – его выполнять и прикладывать ради этого максимум усилий. Мы должны действовать с таким настроем с самого начала, и от этого отталкиваться», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в четвёртом финальном матче «Монреаль» обыграл «Лайтнинг» после овертайма со счётом 3:2.
Таким образом, в серии ведёт «Тампа-Бэй» – 3-1. Следующая встреча состоится 8 июля в 3:00 мск.
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