Чирелли: вернуться на домашнюю арену и сыграть для болельщиков – особенный опыт

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли в преддверии пятого финального матча Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» поделился мнением о поддержки болельщиков «Тампы» на протяжении всего сезона.

«Болельщики были прекрасны на протяжении всего сезона после взлетов и падений. Так что вернуться на домашнюю арену и сыграть там для них – это всегда особенный опыт. Для нас это шанс, а дальше него мы и не смотрим. Мы будем сфокусированы в тот самый момент и будем готовы играть с самого стартового вбрасывания», – цитирует Чирелли официальный сайт НХЛ на русском языке.

В четвёртом матче серии «Монреаль» в овертайме обыграл «Лайтнинг» со счётом 3:2.

Напомним, что после четырёх матчей в серии ведёт «Тампа-Бэй» (3-1). В пятом матче команды сыграют в Тампе 8 июля в 3:00 мск.