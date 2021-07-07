Семён Чистяков рассказал, почему привёз Кубок Гагарина на могилу Тимура Файзутдинова

Защитник «Авангарда» Семён Чистяков рассказал, почему привёз Кубок Гагарина на могилу погибшего экс-капитана молодёжной команды «Динамо» Санкт-Петербург Тимура Файзутдинова.

«Не знаю, что тут обсуждать. Это был мой долг — приехать с Кубком на могилу моего друга, с которым мы четыре года — с 12 до 16 лет — вместе играли в челябинском «Тракторе». Встретился с родителями Тимура, с первым тренером. Обещал это сделать в первые же минуты после победы «Авангарда» в финале плей-офф — и слово сдержал.

Также побывал с Кубком Гагарина в родном Нижнем Тагиле — можно сказать, вместе с Артёмом Железковым. Другом детства, с которым мы росли на одной улице и который завоевал трофей ещё в составе «Магнитки». Незабываемая поездка.

Поездка после сезона, где завоевал Кубок Гагарина и сыграл за молодёжную и национальную сборные России? Вы правы, сезон получился отличным, но это только первый шаг. Спасибо тренерам «Авангарда» и сборной за то, что доверяли, учили, где-то ставили на место. Прекрасно понимаю, в чём нужно добавлять, — и уже немного скорректировал летнюю подготовку», — цитирует Чистякова Russia-Hockey.

Капитан клуба МХЛ «Динамо» СПб Тимур Файзутдинов скончался после попадания шайбы в голову во время матча с ярославским «Локо» (1:5) 12 марта. В тот момент защитник «Локо» вбрасывал шайбу в чужую зону, а Файзутдинов отвернулся и не ожидал попадания в него шайбы. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось.