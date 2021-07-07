Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Семён Чистяков рассказал, почему привёз Кубок Гагарина на могилу Тимура Файзутдинова

Семён Чистяков рассказал, почему привёз Кубок Гагарина на могилу Тимура Файзутдинова
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Авангарда» Семён Чистяков рассказал, почему привёз Кубок Гагарина на могилу погибшего экс-капитана молодёжной команды «Динамо» Санкт-Петербург Тимура Файзутдинова.

«Не знаю, что тут обсуждать. Это был мой долг — приехать с Кубком на могилу моего друга, с которым мы четыре года — с 12 до 16 лет — вместе играли в челябинском «Тракторе». Встретился с родителями Тимура, с первым тренером. Обещал это сделать в первые же минуты после победы «Авангарда» в финале плей-офф — и слово сдержал.

Также побывал с Кубком Гагарина в родном Нижнем Тагиле — можно сказать, вместе с Артёмом Железковым. Другом детства, с которым мы росли на одной улице и который завоевал трофей ещё в составе «Магнитки». Незабываемая поездка.

Поездка после сезона, где завоевал Кубок Гагарина и сыграл за молодёжную и национальную сборные России? Вы правы, сезон получился отличным, но это только первый шаг. Спасибо тренерам «Авангарда» и сборной за то, что доверяли, учили, где-то ставили на место. Прекрасно понимаю, в чём нужно добавлять, — и уже немного скорректировал летнюю подготовку», — цитирует Чистякова Russia-Hockey.

Капитан клуба МХЛ «Динамо» СПб Тимур Файзутдинов скончался после попадания шайбы в голову во время матча с ярославским «Локо» (1:5) 12 марта. В тот момент защитник «Локо» вбрасывал шайбу в чужую зону, а Файзутдинов отвернулся и не ожидал попадания в него шайбы. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось.

Новость по теме
Защитник «Авангарда» Чистяков привёз Кубок Гагарина на могилу Тимура Файзутдинова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021