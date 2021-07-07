Новиков: думаю, «Монреаль» допустил ошибку, передержав Романова в запасе

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал гол защитника «Монреаль Канадиенс» Александра Романова в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ, 1-3).
«Думаю, «Монреаль» допустил ошибку, передержав Романова в запасе. Александр, если так можно сказать, хоккейный полузащитник, полезный как в разрушении, так и в созидании. За счёт именно таких игроков можно обыграть очень сильную «Тампу».
Конечно, я допускаю, что у Романова могла случиться перегрузка и тренеры намеренно дали молодому игроку отдохнуть, но всё-таки считаю, что в финале его надо было попробовать раньше. Тем не менее я очень рад, что Александр принял участие в четвертой игре и смог отличиться в таком историческом матче.
Главный тренер «Монреаля», совершивший три перестановки в составе, заслуживает отдельного упоминания. Чутьё — наивысший момент тренерского развития, который может привести на вершину успеха. Но, повторюсь, эти перестановки, может, следовало совершить чуть раньше», – цитируют Новикова «Известия».
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