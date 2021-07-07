«Спартак» подписал двусторонний контракт с белорусским форвардом Дроздовым

«Спартак» подписал контракт с белорусским нападающим Иваном Дроздовым, который ранее выступал за минское «Динамо». двусторонний контракт на один год с нападающим сборной Белоруссии Иваном Дроздовым. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год, сообщает официальный сайт «Спартака».

Таким образом, двустороннее соглашение позволит Дроздову выступать как за основную команду красно-белых в КХЛ, так и за фарс-клуб воскресенский «Химик», который играет в ВХЛ.

Последние три сезона 21-летний форвард провёл в минском «Динамо». Нападающий – двукратный чемпион Белоруссии в составе минской «Юности», признавался лучшим бомбардиром плей-офф и лучшим нападающим молодёжного чемпионата мира в дивизионе 1А. В феврале 2021 года Дроздов сыграл два матча за сборную Белоруссии, забив по голу в ворота сборных России и Казахстана.