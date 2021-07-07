Экс-хоккеист минского «Динамо» Козун перешёл в «Амбри-Пиотта»
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Нападающий Брэндан Козун перешёл из минского «Динамо» в швейцарский клуб «Амбри-Пиотта», сообщает официальный сайт швейцарцев.
В прошедшем сезоне форвард выступал в КХЛ в составе минского «Динамо» и провёл 37 матчей в регулярном чемпионате, набрав 32 очка (забросил 17 шайб и отдал 15 результативных передач). В плей-офф на счету игрока одна шайба в четырёх встречах.
Также в активе Козуна есть опыт выступления в НХЛ – в сезоне 2014/2015 хоккеист провёл 20 матчей в составе «Торонто Мэйпл Лифс» и набрал четыре очка: по два раза забросил и отдал результативные передачи.
Помимо «Торонто» и минского «Динамо» нападающий выступал за финский «Йокерит», ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург».
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