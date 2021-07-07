«Металлург» расторг контракт с Мартыновым

Магнитогорский «Металлург» и защитник Егор Мартынов расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщает официальный сайт «Магнитки».



В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Мартынов провёл 37 матчей в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач. В плей-офф на счету форварда два очка (1+1) в восьми матчах.

Ранее защитник выступал ярославский «Локомотив», новокузнецкий «Металлург», «Сибирь», челябинский «Трактор» и омский «Авангард».

По итогам регулярного чемпионата-2020/2021 «Металлург» занял третье место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где во втором раунде уступил будущему победителю турнира – «Авангарду».