«Адмирал» заключил соглашение с Паливко и просмотровый контракт с Арсенюком

Экс-защитник «Немана» из Гродно Данила Паливко подписал двухсторонний контракт с «Алмиралом» на один сезон, с нападающим «Дизеля» Дмитрием Арсенюком заключён просмотровый контракт, сообщает официальный сайт клуба из Владивостока.
В сезоне 2020/2021 защитник выступал за «Неман» в белорусской Экстралиге и сыграл 48 матчей в регулярном чемпионате, где набрал семь очков: забросил две шайбы и отдал пять результативных передач. В девяти играх плей-офф у игрока три передачи.
Прошедший сезон Дмитрий Арсенюк проводил в «Дизеле», где сыграл в 45 матчах регулярного чемпионата ВХЛ и набрал 33 очка (12+21), а также восемь игр в плей-офф, где заработал три балла (1+2).
Ранее Арсенюк выступал за «Стальных Лисов», магнитогорский «Металлург», «Южный Урал», тюменский «Рубин», «Спутник», «Горняк» и «Югру».
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