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Петербургское «Динамо» подписало контракт с защитником «Амура»

Петербургское «Динамо» подписало контракт с защитником «Амура»
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Защитник «Амура» Никита Зимин продолжит карьеру в петербургском «Динамо», сообщает официальная страница бело-голубых в «Инстаграме». Ранее молодой защитник выступал в «Амуре», «Амурских Тиграх» и «Атланте».

В прошедшем сезоне Молодёжной хоккейной лиги хоккеист отдал три результативные передачи в 13 матчах регулярного чемпионата. В Континентальной хоккейной лиге хоккеист провёл 59 встреч и набрал одно очко за передачу.

Напомним, по итогам прошлого сезона петербургское «Динамо» заняло седьмое место в регулярном чемпионате ВХЛ и вышло в плей-офф, где в полуфинале уступило будущему чемпиону – «Югре» – в семи матчах.

«Амур» занял десятое место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф КХЛ.

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