Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин привёз Кубок Гагарина в Тольятти – родной город. Помогал Емелину Денис Зернов, который начинал карьеру в местной «Ладе».

По итогам регулярного чемпионата-2020/2021 «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в финале обыграл московский ЦСКА со счётом 4-2. Решающую шайбу забросил Сергей Толчинский, которого по итогам Кубка Гагарина – 2021 признали самым ценным игроком.

Напомним, после первого финального матча Восточной конференции с «Ак Барсом» Емелин был госпитализирован в больницу.



Ранее сообщалось, что в организме защитника были обнаружены запрещённые вещества, однако в КХЛ официальных заключений об их наличии не поступало.