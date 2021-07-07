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Алексей Емелин привёз Кубок Гагарина в Тольятти

Алексей Емелин привёз Кубок Гагарина в Тольятти
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Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин привёз Кубок Гагарина в Тольятти – родной город. Помогал Емелину Денис Зернов, который начинал карьеру в местной «Ладе».

По итогам регулярного чемпионата-2020/2021 «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в финале обыграл московский ЦСКА со счётом 4-2. Решающую шайбу забросил Сергей Толчинский, которого по итогам Кубка Гагарина – 2021 признали самым ценным игроком.

Напомним, после первого финального матча Восточной конференции с «Ак Барсом» Емелин был госпитализирован в больницу.

Ранее сообщалось, что в организме защитника были обнаружены запрещённые вещества, однако в КХЛ официальных заключений об их наличии не поступало.

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